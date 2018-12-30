Битва новогодних елок Кишинева: Sputnik собрал "зеленых красавиц" столицы

Живые и искусственные елки Кишинева, инстляции и гирлянды: как украсили улицы города к Новому году и Рождеству.

В этом году практически в каждом секторе Кишинева есть своя новогодняя елка. Столичные власти решили, что праздник должен быть не только в центре города. Sputnik подготовил фотоленту из елок, установленных в разных районах Кишинева.