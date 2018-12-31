Пальчики оближешь: самые вкусные новогодние блюда разных стран мира

Индейка, шницель, кексы, что еще подают на стол в разных странах? Давайте посмотрим в фотоподборке Sputnik.

Новогодняя и рождественская кухня особая и в каждой стране существуют свои традиции и обряды. Каждое блюдо на на праздничном столе наделено в разных странах своим особым смыслом.

В Ирландии, например, едят индейку или окорок. В Греции: индейку в вине. А вот на праздничных столах Австрии, Венгрии, Югославии никогда не бывает рождественского гуся, утки, курицы, индюшки - там считают, что птицу есть в этот вечер нельзя, - улетит счастье. Что же подают на стол в разных странах? Давайте посмотрим в фотоподборке Sputnik.

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