Мош Крэчун, Дед Мороз и его собратья

Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят главные персонажи новогодних праздников в разных странах мира.

В Молдове самый желанный гость на Новый Год - Мош Крэчун, в Грузии - Товлис бабуа, в России – Дед Мороз, в США – Санта Клаус, во Франции – Пер Ноэль. Невозможно представить самый сказочный праздник года без этих героев. Смотрите фотоленту Sputnik.