Мош Крэчун, Дед Мороз и его собратья

В Молдове самый желанный гость на Новый Год - Мош Крэчун, в Грузии - Товлис бабуа, в России – Дед Мороз, в США – Санта Клаус, во Франции – Пер Ноэль. Невозможно представить самый сказочный праздник года без этих героев. Смотрите фотоленту Sputnik.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят главные персонажи новогодних праздников в разных странах мира.
В Молдове самый желанный гость на Новый Год - Мош Крэчун, в Грузии - Товлис бабуа, в России – Дед Мороз, в США – Санта Клаус, во Франции – Пер Ноэль. Невозможно представить самый сказочный праздник года без этих героев. Смотрите фотоленту Sputnik.
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