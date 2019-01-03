Винтаж, и не только: как выглядят новогодние игрушки разных лет

В России отмечать Новый год стали 1 января 1700 года по указу Петра I.
Он же велел, в подражание голландцам, украшать ворота и двери домов еловыми ветками. Игрушек на этих ветвях не развешивали, а елки ставили, в основном, на крышах питейных заведений. Первая же елка, украшенная свечами, игрушками и гирляндами, была установлена в Петербурге в 1852 году – считается, что обычай этот завела супруга императора Николая I Александра Федоровна, родившаяся и выросшая в Пруссии. С этого момента наряжать елку на Рождество стало очень модно.
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Как выглядят новогодние игрушки разных лет - смотрите в фотоленте Sputnik.
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