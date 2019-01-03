Винтаж, и не только: как выглядят новогодние игрушки разных лет

Наряжать елку придумали еще в средневековой Европе: изначально на ней можно было увидеть яблоки и вафли. Первое украшение символизировало запретный плод, сорванной Евой. Второе – хлебцы, которые даются во время причастия. На ветвях укреплялись свечи, как символ ангельской чистоты.

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© AFP 2018 / Remko de Waal/ANP Реклама-прародитель – как реально должен выглядеть Дед Мороз

Он же велел, в подражание голландцам, украшать ворота и двери домов еловыми ветками. Игрушек на этих ветвях не развешивали, а елки ставили, в основном, на крышах питейных заведений. Первая же елка, украшенная свечами, игрушками и гирляндами, была установлена в Петербурге в 1852 году – считается, что обычай этот завела супруга императора Николая I Александра Федоровна, родившаяся и выросшая в Пруссии. С этого момента наряжать елку на Рождество стало очень модно.

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