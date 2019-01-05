Самые горячие снегурочки года растопят и арктические льды, и мужские сердца

Снегурочка в России едва ли ни более популярна, чем сам Дед Мороз. Юная внучка новогоднего деда традиционно дарит веселым новогодним праздникам нотки женственности и обаяния.

А вот на Западе Санта-Клаусы и Пер-Ноэли совершенно одиноки и путешествуют по свету без всякого женского сопровождения. Похоже, жительницы стран, где о Снегурочке ничего не знают, решили самостоятельно исправить этот очевидный недостаток. Тем более что никто так не любит наряжаться, как девушки.

Представляем вам топ самых раскрепощенных, очаровательных и сексуальных "снегурок" со всего света. Выбирайте сами, кто из них лучше справился со своей ролью.

Правда, выглядят они совсем не так невинно, как персонаж новогодних русских сказок. Наоборот, делают все возможное, чтобы растопить и арктические снега, и антарктические льды.

И действительно, таких горячих снегурочек, как в фотоленте Sputnik Молдова, вы не встретите, пожалуй, нигде.