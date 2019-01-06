Снежная сказка — как отдыхают зимой в Крыму

Крым - это не только пляжи и теплое море. Зимой в Крыму отдых ничуть не менее увлекателен: здесь в самом разгаре - горнолыжный сезон.

Зимой в Крыму можно порыбачить, пойти с экскурсией в красивейшие пещеры и, конечно же, покататься на лыжах. В январе, когда пройдут обильные снегопады, Крым похож на настоящую зимнюю сказку — снег в сочетании с мягким климатом создают неповторимый эффект и могут очаровать туриста надолго.

Поэтому стоит говорить не о межсезонье, а о настоящем новом туристическом сезоне. Горные лыжи и сноуборды, квадроциклы и снегоходы — все это позволяет познакомиться с красотами Крыма каждому, кто выберет это направление для зимнего отдыха.

В январе-феврале в крымских горах - разгар горнолыжного сезона. Традиционные места для катания на лыжах, сноубордах, тюбингах и санках – это вершины Ай-Петри и Ангарский перевал.