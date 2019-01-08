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Празднование Рождества в России - самые яркие фотокадры

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© Sputnik / Ilya Pitalev
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением.

Православные христиане отпраздновали Рождество, самые яркие моменты торжеств — в фотоленте Sputnik.

Главное Рождественское богослужение в России прошло в храме Христа Спасителя в Москве. Праздничную службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой в рождественскую ночь традиционно присутствовали на праздничном богослужении в храме. Президент России Владимир Путин принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Сотни тысяч православных христиан пришли в храмы в Рождественскую ночь, как в России, так и в странах СНГ. 

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Теги:
фото, празднование, Рождество
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