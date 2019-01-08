Празднование Рождества в России - самые яркие фотокадры

Главное Рождественское богослужение в России прошло в храме Христа Спасителя в Москве. Праздничную службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой в рождественскую ночь традиционно присутствовали на праздничном богослужении в храме. Президент России Владимир Путин принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Сотни тысяч православных христиан пришли в храмы в Рождественскую ночь, как в России, так и в странах СНГ.