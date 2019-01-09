Зимние шедевры: как в Екатеринбурге прошел фестиваль ледовых скульптур

Из глыб льда художники сделали копии достопримечательностей Петербурга, создали героев знаменитых басен Крылова, и конечно, композиции на тему Рождества.
Невероятно хрупкие и красивые фигуры, выполненные словно из хрусталя: смотрите в фотоленте Sputnik, какие фигуры были выставлены в рамках фестиваля ледовых скульптур в Екатеринбурге.
Из глыб льда художники сделали копии достопримечательностей Петербурга, создали героев знаменитых басен Крылова, и конечно, композиции на тему Рождества.
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