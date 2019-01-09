Зимние шедевры: как в Екатеринбурге прошел фестиваль ледовых скульптур

Наряжать елку придумали еще в средневековой Европе: изначально на ней можно было увидеть яблоки и вафли. Первое украшение символизировало запретный плод, сорванной Евой. Второе – хлебцы, которые даются во время причастия. На ветвях укреплялись свечи, как символ ангельской чистоты.