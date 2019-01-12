Просто захватывает дух: невероятные виды национальных парков России

Настоящим любителям отдыха на природе обязательно следует посетить все эти парки - смотрите в фотоленте, какой невероятной красоты места вас ждут.

Потрясающие пейзажи, горы, море, редкие виды животных, невероятные закаты и рассветы - это лишь небольшой список того, что увидят путешественники, которые решат посетить национальные парки России.

Молдавские сказки во плоти - куда отправиться туристам>>>

Туристам следует добавить в свой "список желаний" национальный парк Русская Арктика, Крымский природный заповедник, перевал Каркар в национальном парке Югыд ва в республике Коми, национальной парк Чикой и многие другие места.

Смотрите фотоленту и выбирайте, куда хотите отправиться в первую очередь.