От бани до дайвинга: русские зимние забавы в фотографиях

Пока водоемы не замерзли, можно прокатиться на прогулочном теплоходе по Москве-реке, а можно отправиться на рыбалку.
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Традиционный отдых - это прогулка на лыжах, катание на коньках, на санках или тюбинге.
Еще можно обратиться к традициям и устроить народные гулянья в честь праздника.
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Смотрите в фотоленте, какие еще есть русские зимние забавы.
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