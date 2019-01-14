От бани до дайвинга: русские зимние забавы в фотографиях

Отдых зимой - это всегда интересно, причем найти занятие по душе очень легко. Смотрите в фотоленте Sputnik, как веселятся люди в различных регионах России.

Пока водоемы не замерзли, можно прокатиться на прогулочном теплоходе по Москве-реке, а можно отправиться на рыбалку.

© AP Photo / Ron Jenkins Самые горячие снегурочки года растопят и арктические льды, и мужские сердца 18

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Традиционный отдых - это прогулка на лыжах, катание на коньках, на санках или тюбинге.

Еще можно обратиться к традициям и устроить народные гулянья в честь праздника.

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Смотрите в фотоленте, какие еще есть русские зимние забавы.

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