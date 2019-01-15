Фастфуд от президента: Трамп заказал в Белый дом 300 бургеров и пиццу - фото

Прием в Белом доме был устроен в честь победы команды Clemson Tigers в Национальном чемпионате среди студентов. Детали этого торжества смотрите в нашей фотоленте.

Для приглашенных президент США заказал более 300 бургеров, картофель фри с соусами и пиццу.

Предлагая спортсменам отведать яства, предоставленные в таком изобилии, Трамп подчеркнул, что "Это все - американское".

Хозяин Белого Дома оплатил заказ самостоятельно, потому что не хотел откладывать прием спортсменов из-за нехватки персонала в Белом доме в связи с шатдауном.

Сам президент, когда-то будучи большим поклонником фастфуда, с некоторых пор отказался от него по рекомендации медиков.