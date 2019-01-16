13:34 16 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Фото

Праздники закончились: Рождественская ярмарка в Кишиневе закрылась - фото

Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (127)
28 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Заключительным аккордом новогодних праздников в молдавской столице стала церемония закрытия Рождественской ярмарки.
  • Наша служба и опасна и трудна: и праздники, и в трудовые будни сотрудники правоохранительных органов всегда начеку.
  • В последний день ярмарки в праздничном городке было достаточно многолюдно.
  • Традиционные мотивы: народные песни и всем известные мелодии прозвучали со сцены Рождественской ярмарки.
  • Хора из Молдовы на морозе: ну как не пуститься в пляс под зажигательную молдавскую музыку.
  • Закрытие ярмарки посетили люди всех возрастов.
  • Ведущие церемонии объявили гостям, что без сюрпризов в закрытие ярмарки не обойдется.
  • Посетители ярмарки в ожидании сюрпризов...
  • На сцене легендарные Сестры Осояну, которые зажгли публику народным песнями.
  • И холод нипочем: посетители ярмарки пустились в пляс.
  • Премьер Павел Филип заявил, что ярмарка в центре Кишинева стала доброй традицией, которая, как он надеется, продолжится и в последующие годы.
  • Зрители праздничного концерта, который стал финальным аккордом зимних праздников в Кишиневе.
  • Известная молдавская исполнительница Наталья Гордиенко выступила на церемонии закрытия Рождественского городка.
  • Хороводы на Рождественской ярмарке.
  • А вот и обещанные сюрпризы: организаторы провели лотерею и разыграли среди посетителей ярмарки три телефоны, два планшета и телевизор.
  • Зрители праздничного концерта, приуроченного закрытию Рождественской ярмарки.
  • Некоторым гостям ярмарки повезло - они не только отдохнули, но и ушли домой с подарками.
  • Праздничный вечер продолжил молдавский певец Ионел Истрати.
  • Зажигательные танцы на концерте в зимнем городке.
  • Ионел Истрати, который зажигательно танцует: зрители подпевали исполнителю.
  • Всего, по данным организаторов, в период зимних праздников зарегистрировано свыше миллиона посещений Рождественского ярмарки
© Sputnik / Miroslav Rotari
Заключительным аккордом новогодних праздников в молдавской столице стала церемония закрытия Рождественской ярмарки.

Торжественное закрытие Рождественской ярмарки: более миллиона посещений за период праздников, многочисленные гости со всей страны и традиция, которая должна быть продолжена.

Рождественская ярмарка в центре Кишинева завершила свою работу. Заключительным аккордом новогодних праздников в молдавской столице стала церемония закрытия зимнего городка.

Рождественская ель в Греции
© REUTERS / Costas Baltas
Самые необычные и впечатляющие рождественские елки по всему миру
21

При поддержке молдавского правительства в этом году более 80 тысяч малышей из Центров по размещению и реабилитации детей раннего возраста, неблагополучных семей, а также ребят с левого берега Днестра смогли посетить ярмарку.

Всего, по данным организаторов, в период зимних праздников зарегистрировано свыше миллиона посещений рождественского городка.

Глава правительства Павел Филип заявил, что ярмарка в центре Кишинева стала доброй традицией, которая, как он надеется, продолжится и в последующие годы.

"У нас в Молдове красивые традиции. Все мы вспомнили колядки и как поздравляли с праздникам в тех населенных пунктах, где родились", - сказал он.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (127)

По теме

Сколько будут работать, а сколько отдыхать граждане Молдовы в 2019 году
Теги:
Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Торжественное закрытие рождественской ярмарки
Праздники закончились: Рождественская ярмарка в Кишиневе закрылась - фото
Животным зоопарка Берлина отдали на съедение новогодние елки
Праздник для животных: в зоопарке отдали на съедение новогодние елки - видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться