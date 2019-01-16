Праздники закончились: Рождественская ярмарка в Кишиневе закрылась - фото

Торжественное закрытие Рождественской ярмарки: более миллиона посещений за период праздников, многочисленные гости со всей страны и традиция, которая должна быть продолжена.

Рождественская ярмарка в центре Кишинева завершила свою работу. Заключительным аккордом новогодних праздников в молдавской столице стала церемония закрытия зимнего городка.

© REUTERS / Costas Baltas Самые необычные и впечатляющие рождественские елки по всему миру 21

При поддержке молдавского правительства в этом году более 80 тысяч малышей из Центров по размещению и реабилитации детей раннего возраста, неблагополучных семей, а также ребят с левого берега Днестра смогли посетить ярмарку.

Всего, по данным организаторов, в период зимних праздников зарегистрировано свыше миллиона посещений рождественского городка.

Глава правительства Павел Филип заявил, что ярмарка в центре Кишинева стала доброй традицией, которая, как он надеется, продолжится и в последующие годы.

"У нас в Молдове красивые традиции. Все мы вспомнили колядки и как поздравляли с праздникам в тех населенных пунктах, где родились", - сказал он.