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Крым: гости, песни, иностранцы и праздничная атмосфера - фото

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© Sputnik / Alexey Malgavko
Праздничное шествие, посвященное 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе.

В Крыму начались праздничные мероприятия в честь референдума 2014 года. 

Иностранные журналисты, находящиеся с визитом в Крыму, заявили, что на полуострове царит по-настоящему праздничная атмосфера.

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Немецкая Der Globus Deutschland пишет: "Сегодня население Крыма почти на полмиллиона больше, чем пять лет тому назад. А демография всегда является надежным индикатором отношения людей к своему окружению. В общем, резюмируют немцы, согласно опросам, проведенным западными соцслужбами, большинство населения полуострова, несмотря на  международное непризнание и санкции, по-прежнему считает, что сделало пять лет назад правильный выбор".

Журналист ливанской медиагруппы "Аль-Манар" Хаж Али Ахмад Атеф заявил, что у крымчан заметны праздничное настроение и искренняя радость.

"Гости, которые приезжают в Крым, разделают эту радость с крымским народом. Мы видим, что в Крыму национальный праздник, связанный с пятилетним юбилеем воссоединения с Российской Федерацией", — сказал Хаж Али Ахмад Атеф.
По его словам, сегодня видно, как инфраструктурно преобразился Крым за последние годы.

Основные мероприятия, пройдут в Крыму 18 марта.

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