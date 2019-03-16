Девушки в купальниках спускались на лыжах: чем еще запомнился BoogelWoogel-2019

В Сочи стартовал знаменитый горнолыжный карнавал BoogelWoogel. Смотрите в фотоленте, как прошел спуск участников праздника в карнавальных и купальных костюмах.

Также во время BoogelWoogel состоялись битвы красок Холи, прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, танцевальные баттлы и конкурс красоты Мисс BoogelWoogel – 2019.

Высокогорный фестиваль BoogelWoogel традиционно проходит в формате Бугельписйских игр. Состязания проводятся в 36 веселых видах спорта, как в личном, так и в командном зачете. В прошлом году на все активности карнавала зарегистрировались 8,2 тыс. человек.

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