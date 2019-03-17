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Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото

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1019450

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Все новости
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
  • Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
Наталья Орейро впервые дала сольный концерт в Молдове.

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро впервые дала сольный концерт в Молдове - смотрите эксклюзивные кадры выступления в фотоленте Sputnik.

Концерт в Национальном дворце имени Николая Сулака в рамках мирового тура Unforgettable tour открыла композиция United by love, ставшая гимном чемпионата мира по футболу, который минувшим летом прошел в России. После этой песни ни для кого больше не секрет, что Орейро говорит и поет по-русски, а вот то, что она заговорила по-молдавски, стало открытием для многих пришедших на концерт. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Практически после каждой исполненной песни под овации зала певица благодарила публику на языке страны, куда приехала впервые - "Mulțumesc", и снова гул аплодисментов и море цветов.

Были в этот вечер новинки и, конечно, всем полюбившиеся песни из телесериала "Дикий ангел" - Vengo del mar, Me muero de amor и, естественно, Cambio dolor, которая завершила вечер и которую публика пела хором. Все это сопровождалось горячими латиноамериканскими танцами. Ну а когда в зале зажегся свет, еще долго исполнительница принимала подарки, а зрители сами на бис во второй раз за вечер спели Cambio dolor.

"Пока, пока. Спасибо большое, Молдова. Я вас люблю. До новых встреч", - по-русски попрощалась исполнительница.

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