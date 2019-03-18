Владимир Путин: посещение Республики Крым

Президент России после завершения рабочей части визита встретился с общественностью и посетил торжества, посвященные пятилетию воссоединения полуострова с Россией,

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Крым и Севастополь, где участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

Программа также включала осмотр мемориального комплекса памятников обороны города 1854–1855 годов и 1941–1944 годов "Малахов курган".

В этот же день в Симферополе президент России провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя, после чего начались торжества, посвященные празднованию пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией.

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