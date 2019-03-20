Кто стал победителем и финалистом конкурса European Tree of the Year 2019

Ежегодно онлайн-голосование за Европейское дeрево года организуется Ассоциацией экологического партнерства (АЭП), членом которой является Чешский Фонд экологического партнерства.

Конкурс "Европейское дeрево года" возник в 2011 году. Он был вдохновлен популярным конкурсом "Дeрево года", который был организован в Чешской Республике Чешским Фондом экологического партнерства на протяжении многих лет. Европейский раунд - это финал, состоящий из победителей национальных туров.

Ежегодно онлайн-голосование за Европейское дeрево года организуется Ассоциацией экологического партнерства (АЭП), членом которой является Чешский Фонд экологического партнерства.

Первое европейское голосование было организовано в 2011 году. С тех пор количество стран, участвующих в конкурсе, возросло с 5 до 15. Сейчас мы помогаем организовать конкурс в странах за пределами Европы.

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