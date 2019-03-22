Французский футболист отпраздновал день рождения на стадионе "Зимбру" - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры тренировки на стадионе "Зимбру" действующих чемпионов мира по футболу.

Игроки сборной Франции приземлились в молдавской столице лишь в четверг днем, а уже вечером провели свою первую тренировку на кишиневском стадионе "Зимбру", где в рамках группы "Н" в пятницу пройдет матч отборочного турнира на Евро-2020.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дешам: мы приехали в Молдову побеждать

Форвард мадридского "Атлетико" и лучший игрок Евро-2016 Антуанн Гризманн, кстати, 21 марта отметил свой 28-й день рождения.

Во время тренировки французов у ворот стадиона "Зимбру" собрались около двух десятков поклонников футболистов, которые все время скандировали речевки в поддержку своих любимцев и главного тренера команды Дидье Дешама.

На стадионе в это время были усилены меры безопасности. Стоит отметить, что в молдавскую столицу прибыла огромная группа журналистов из Франции.

Молдова в квалификации на Евро-2020>>>

Прямую текстовую трансляцию матча Молдова-Франция читайте на нашем сайте.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям