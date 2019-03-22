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Французский футболист отпраздновал день рождения на стадионе "Зимбру" - фото

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (23)
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Новости

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  • Первым делом нужно размяться
  • Повышенное внимание прессы не отвлекает игроков от тренировочного процесса
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  • Форвард ПСЖ и первый обладатель молодежного Золотого мяча Килианн Мбаппе
  • У всех игроков хорошее настроение
  • Растяжка - важная часть подготовки
  • Первым делом игроки разбились на группы
  • Сначала все проводят разминку
  • Дидье Дешам принес игрокам манишки - скоро предстоит работа по группам
  • Тренировка сборной Франции по футболу на стадионе Зимбру
  • Форвард ПСЖ и первый обладатель молодежного Золотого мяча Килианн Мбаппе
  • После небольшой разминки начались беговые упражнения
  • Работа с мячом - тоже очень важна
  • Журналистам интересны все упражнения, но главные наработки все увидят только во время матча
  • Форвард сборной Франции и мадридского Атлетико Антуан Гризманн во время тренировки на кишиневском стадионе Зимбру
  • Рывки, прыжки и другие упражнения
  • Полузащитник МЮ Поль Погба объясняет партнеру по сборной, что же главное в первой тренировке
  • Тренировка сборной Франции по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первым делом нужно размяться.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры тренировки на стадионе "Зимбру" действующих чемпионов мира по футболу.

Игроки сборной Франции приземлились в молдавской столице лишь в четверг днем, а уже вечером провели свою первую тренировку на кишиневском стадионе "Зимбру", где в рамках группы "Н" в пятницу пройдет матч отборочного турнира на Евро-2020. 

Дидье Дешам
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дешам: мы приехали в Молдову побеждать

Форвард мадридского "Атлетико" и лучший игрок Евро-2016 Антуанн Гризманн, кстати, 21 марта отметил свой 28-й день рождения.

Во время тренировки французов у ворот стадиона "Зимбру" собрались около двух десятков поклонников футболистов, которые все время скандировали речевки в поддержку своих любимцев и главного тренера команды Дидье Дешама.

На стадионе в это время были усилены меры безопасности. Стоит отметить, что в молдавскую столицу прибыла огромная группа журналистов из Франции.

Молдова в квалификации на Евро-2020>>>

Прямую текстовую трансляцию матча Молдова-Франция читайте на нашем сайте.

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (23)

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Французский футболист отпраздновал день рождения на стадионе "Зимбру" - фото
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