Необычное путешествие по местам съемок "Игры престолов" и "Шерлока" - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, где снимались ставшие уже культовыми картины "Игра престолов" и "Шерлок".

Восьмой сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля 2019 года на канале НВО, он станет заключительным и будет состоять из 6 серий продолжительностью 90 минут каждая.

Игра престолов 8 сезон будет прямым продолжением событий, произошедших в 7 серии 7 сезона.

Основу для восьмого сезона составят черновики, написанные Джорджем Мартином, для последней книги цикла "Песнь Льда и Пламени". Будущая книга пока имеет рабочее название "Мечты о весне".

Пока весь мир находится в ожидании заключительного сезона, предлагаем вам посмотреть занимательную фотоленту Sputnik - необычное путешествие по местам съемок "Игры престолов".

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