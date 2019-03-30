Космос и Земля: иллюстрации к новостям марта-2019 - фотолента

Изучение Вселенной - процесс непрерывный и дающий очень много информационных поводов, поскольку он находится на острие научно-технического прогресса.

Человечество осваивает новые космические дали, открывает неизвестные доселе тайны мироздания, строит на полученных знаниях новые теории и гипотезы, которые "пытаются объять" пространство и время.

Оно осваивает околоземное пространство и мечтает о дальних одиссеях

И, параллельно, получает все больше сведений о нашем большом общем доме - планете по имени Terra.

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания >>>

Скорее всего, нам сейчас доступна лишь вершинка айсберга, но то, что мы уже разведали и даже можем увидеть на снимках, поражает воображение.

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