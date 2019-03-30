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Космос и Земля: иллюстрации к новостям марта-2019 - фотолента

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  • Остаток сверхновой CTB 1, напоминающий пузырь, и прямой, светящийся след от пульсара J0002+6216
  • Ледник Перито-Морено, расположенный на территории национального парка Лос-Гласиарес в Патагонии, Южная Америка
  • Космическое селфи с борта МКС от Олега Кононенко, Алексея Овчинина и Давида Сен-Жака
  • Сталкивающиеся галактики PGC 57039 и PGC 200329 в созвездии Геркулеса
  • Старт пилотируемого корабля Союз МС-12
  • Туманность Лагуна
  • Снимок астероида Bennu, сделанный зондом OSIRIS-REx
  • Район Марса Terra Sabaea, сделанный аппаратом TGO
  • Постепенное самоуничтожение астероида
  • Выход в открытый космос космонавтов Энн Макклейн и Ник Хейг
  • Русло и берега марсианской реки, покрытые наносами
  • Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
  • Messier 11 - рассеянное звездное скопление в созвездии Щита
  • Фотография полярного сияния, сделанная с борта Международной космической станции
  • Туманность NGC 1788, также известная как Летучая мышь в созвездии Ориона
Остаток сверхновой CTB 1, напоминающий пузырь, и прямой, светящийся след от пульсара J0002+6216.

Изучение Вселенной - процесс непрерывный и дающий очень много информационных поводов, поскольку он находится на острие научно-технического прогресса.

Международная космическая станция
© Photo: Roskosmos
Межпланетные полеты: как покорить дальний космос

Человечество осваивает новые космические дали, открывает неизвестные доселе тайны мироздания, строит на полученных знаниях новые теории и гипотезы, которые "пытаются объять" пространство и время.

Оно осваивает околоземное пространство и мечтает о дальних одиссеях

И, параллельно, получает все больше сведений о нашем большом общем доме - планете по имени Terra.

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания >>>

Скорее всего, нам сейчас доступна лишь вершинка айсберга, но то, что мы уже разведали и даже можем увидеть на снимках, поражает воображение.

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