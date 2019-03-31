19:15 31 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Фото

Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента

Получить короткую ссылку
118 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Жители Харькова на одном из избирательных участков города во время голосования на президентских выборах на Украине
  • Жители Харькова на одном из избирательных участков города во время голосования на президентских выборах на Украине
  • Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков Киева
  • Жители Харькова на одном из избирательных участков города во время голосования на президентских выборах на Украине
  • Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на одном из избирательных участков Киева после голосования на выборах президента Украины
  • Жители города Львова на одном из избирательных участков города во время голосования на президентских выборах на Украине
  • Житель Харькова на одном из избирательных участков города во время голосования на президентских выборах на Украине
  • Мужчина изучает бюллетень в кабинке для голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков Киева
  • Действующий президент Украины Петр Порошенко с дочерьми на избирательном участке в Киеве во время голосования на президентских выборах
  • Жители города Львова на одном из избирательных участков города во время голосования на президентских выборах на Украине
  • Пожилая женщина во время голосования на выборах президента Украины на одном из избирательных участков Киева
  • Жители Киева во время голосования на выборах президента Украины на одном из избирательных участков
© Sputnik / Stringer
Жители Харькова на одном из избирательных участков города во время голосования на президентских выборах на Украине.

Участки для голосования будут открыты до 20.00, процесс, по оценке ЦИК, проходит "штатно".

Секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталия Бернацкая заявила, что серьезных нарушений на выборах президента не зафиксировано.

По ее словам, в Центризбирком поступило всего 11 жалоб, их обрабатывают члены ЦИК.

Президентские выборы на Украине
© Sputnik / Стрингер
Украинские выборы: роды на участке, "велополитика", конфузы, нарушения

Явка избирателей превысила отметку в 45%"ю Наибольшую активность люди проявляют в Запорожской области, на противоположном полюсе — Закарпатская область.

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%.

Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Президентские выборы на Украине: голосование началось
Украина выбирает президента - видео о том, как голосуют в Киеве
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Жители Киева во время голосования на выборах президента Украины на одном из избирательных участков
Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
Выборы президента Украины: голосование в Киеве
Украина выбирает президента - видео о том, как голосуют в Киеве
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться