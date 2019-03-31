Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента

Участки для голосования будут открыты до 20.00, процесс, по оценке ЦИК, проходит "штатно".

Секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталия Бернацкая заявила, что серьезных нарушений на выборах президента не зафиксировано.

По ее словам, в Центризбирком поступило всего 11 жалоб, их обрабатывают члены ЦИК.

Явка избирателей превысила отметку в 45%"ю Наибольшую активность люди проявляют в Запорожской области, на противоположном полюсе — Закарпатская область.

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%.

Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

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