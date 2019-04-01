Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента

День первого апреля посвящен в равной мере крылатым шуткам, рожденным человеческим духом, и птицам - реальным существам, населяющим просторы нашей планеты.

Это совершенно отдельное царство, со своими гигантами и малютками, красавцами и скромниками, хищниками и вегетарианцами.

Разнообразное, многоликое и столь ценное для нас, как сокровище и наследие, которое мы должны сохранить.

«Международный день птиц» — экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

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