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Мастер-класс от молдавского теннисиста: Раду Албот удивил юных спортсменов

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  • На встречу с самым успешным теннисистом Молдовы собралось много юных спортсменов.
  • Встреча спортсмена началась с беседы с юными теннисистами.
  • У каждого из юного спортсмена были свои вопросы к звезде молдавского тенниса.
  • Раду Албот делится своими секретами с юными любителями тенниса.
  • Дети с большим интересом слушали лекцию от одного из лучших теннисистов мира.
  • От теории к практике - начались спарринги.
  • Албот отбивал мячи не снимая микрофона, так как юные спортсмены продолжали засыпать его вопросами.
  • С Раду Алботом мог сыграть любой желающий.
  • Ученики школы тенниса благодарят Албота за игру.
  • Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира.
  • Играли в полную силу.
  • Раду Албот отбивает подачи, параллельно отвечая на многочисленные вопросы.
  • К концу встречи дети побежали просить автограф.
  • Заветный автограф от зведы молдавского тенниса получен.
© Sputnik / Miroslav Rotari
На встречу с самым успешным теннисистом Молдовы собралось много юных спортсменов.

В Кишиневе прошел мастер-класс самого прославленного молдавского теннисиста Раду Албота: смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Молдавский теннисист Раду Албот входит в топ-50 лучших игроков мира по версии ATP. Албот занимает 46-ю строчку в этом рейтинге.

Раду Албот
© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
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На встречу со спортсменом пришло много юных любителей большого тенниса. Прежде чем начать мастер-класс и спарринги, Албот побеседовал с публикой и ответил на интересующие вопросы.

Раду Албот вошел в топ-50 лучших теннисистов мира>>>

А затем началось самое интересное - каждый желающий смог сыграть со спортсменом и отработать подачи, удары и другие упражнения, получив при этом рекомендации именитого теннисиста.

"Мне всегда нравится играть с детьми. Кто-то справляется лучше, кто-то хуже. Рад, что они все пришли и играют в теннис. Подобные мастер-классы часто провожу и в других странах, когда бываю в турне", - сказл Албот.

По его словам, тренировать детей не так просто - для этого нужно прикладывать много усилий и терпения.

Ранее Албот победил в престижном турнире - ATP 250 Delray Beach Open 2019.

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Теги:
Раду Албот
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