Мастер-класс от молдавского теннисиста: Раду Албот удивил юных спортсменов

В Кишиневе прошел мастер-класс самого прославленного молдавского теннисиста Раду Албота: смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Молдавский теннисист Раду Албот входит в топ-50 лучших игроков мира по версии ATP. Албот занимает 46-ю строчку в этом рейтинге.

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT Возвращение Албота домой, удары по Алеппо, детали Brexit

На встречу со спортсменом пришло много юных любителей большого тенниса. Прежде чем начать мастер-класс и спарринги, Албот побеседовал с публикой и ответил на интересующие вопросы.

Раду Албот вошел в топ-50 лучших теннисистов мира>>>

А затем началось самое интересное - каждый желающий смог сыграть со спортсменом и отработать подачи, удары и другие упражнения, получив при этом рекомендации именитого теннисиста.

"Мне всегда нравится играть с детьми. Кто-то справляется лучше, кто-то хуже. Рад, что они все пришли и играют в теннис. Подобные мастер-классы часто провожу и в других странах, когда бываю в турне", - сказл Албот.

По его словам, тренировать детей не так просто - для этого нужно прикладывать много усилий и терпения.

Ранее Албот победил в престижном турнире - ATP 250 Delray Beach Open 2019.

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