Малыши в зоопарке Кишинева: верблюжонок, сурикаты, ослики - фото

Кишиневский зоопарк хорошо пережил прошедшую зиму. Как рассказали в администрации, в вольерах было тепло, корма хватало, поэтому весной здесь появились на свет детеныши самых различных животных.
Здесь родились камерунские козы, сурикаты, кенгуру, ослики, муфлоны, капуцины. И впервые для столичного зоопарка – верблюжонок. Кормят его по пять раз в день молоком нубийской козы, оно очень жирное и идеально подходит для верблюдов.
Новорожденный верблюжонок в зоопарке Кишинева любит людей и хочет общаться>>>
Дело в том, что для мамы Мартына это первая беременность, самка была не готова стать родительницей. Малышей посетители пока не видят, животные находятся на карантине – их оберегают от вирусов, которые особо опасны весной.
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