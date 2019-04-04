Прощайте, маэстро. Каким был Георгий Данелия - фотолента

Вместе с Георгием Данелия ушла целая эпоха, говорят киноэксперты, и с ними согласны миллионы зрителей, которые прекрасно знали и любили творчество великого режиссера.

Георгий Николаевич Данелия родился в 1930 году в Тифлисе (ныне — Тбилиси). Казалось, его ждет карьера зодчего — в 50-х годах прошлого века он учился в Московском архитектурном институте. Однако после поступления на Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" его жизнь круто переменилась.

Топ-10 фильмов Георгия Данелия: от "Мимино" до "Кин-дза-дза!" - видео>>>

Первый фильм молодого режиссера — "Сережа" — вышел в 1960 году и сразу же был удостоен награды фестиваля в Карловых Варах. За удачным дебютом последовала серия других фильмов, и каждый из них немедленно становился любимым у многомиллионной советской аудитории, а награды мастеру присуждали одну за другой — на кинофестивалях в Каннах, Берлине, Венеции, Сан-Себастьяне, Москве и Сочи.

Данелия был удостоен звания "Народный артист СССР", "Народный артист РСФСР", "Заслуженный деятель искусств РСФСР", орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости