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Прощайте, маэстро. Каким был Георгий Данелия - фотолента

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Кинорежиссер Георгий Данелия во время презентации новых работ З.Церетели цикла "Мои современники".

Sputnik Молдова публикует серию снимков о самых важных и запомнившихся моментах из жизни маэстро кинематографа.

Вместе с Георгием Данелия ушла целая эпоха, говорят киноэксперты, и с ними согласны миллионы зрителей, которые прекрасно знали и любили творчество великого режиссера.

Георгий Николаевич Данелия родился в 1930 году в Тифлисе (ныне — Тбилиси). Казалось, его ждет карьера зодчего — в 50-х годах прошлого века он учился в Московском архитектурном институте. Однако после поступления на Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" его жизнь круто переменилась.

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Первый фильм молодого режиссера — "Сережа" — вышел в 1960 году и сразу же был удостоен награды фестиваля в Карловых Варах. За удачным дебютом последовала серия других фильмов, и каждый из них немедленно становился любимым у многомиллионной советской аудитории, а награды мастеру присуждали одну за другой — на кинофестивалях в Каннах, Берлине, Венеции, Сан-Себастьяне, Москве и Сочи.

Данелия был удостоен звания "Народный артист СССР", "Народный артист РСФСР", "Заслуженный деятель искусств РСФСР", орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней.

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Прощайте, маэстро. Каким был Георгий Данелия - фотолента
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