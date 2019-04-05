Sputnik Милосердие: как реагируют дети, увидев роботов - фото

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова инициировало социальный проект "Sputnik Милосердие", направленный на поддержку детей-сирот и людей с ограниченными возможностями.
Sputnik подарил сказку сиротам из интерната - видео>>>
Двенадцать детей из кишиневского интерната № 3 посетили выставку роботов и познакомились с технологиями будущего. Дети были впечатлены увиденным, их поразил интеллект роботов, которые устроили настоящее шоу в Национальном историческом музее.
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