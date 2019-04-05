Sputnik Милосердие: как реагируют дети, увидев роботов - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как сироты из столичного интерната посетили выставку роботов, которая проходит в Кишиневе.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова инициировало социальный проект "Sputnik Милосердие", направленный на поддержку детей-сирот и людей с ограниченными возможностями.

Sputnik подарил сказку сиротам из интерната - видео>>>

Двенадцать детей из кишиневского интерната № 3 посетили выставку роботов и познакомились с технологиями будущего. Дети были впечатлены увиденным, их поразил интеллект роботов, которые устроили настоящее шоу в Национальном историческом музее.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям

узнать,что мы сообщаем в OK