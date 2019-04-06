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Яркие наряды и эпатаж: вручена премия "Жара Music Awards - 2019" - фото

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  • Телеведущая, певица Ольга Бузова выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве. Ей досталась награда Ты просто Cosmo
  • Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards
  • Певец Филипп Киркоров выступает на музыкальной премии Жара Music Awards
  • Больше других по итогам премии радовался Филипп Киркоров, ведь он получил сразу две награды - Артист года и Клип года (Цвет настроения синий).
  • Сергей Лазарев получил премию Певец года музыкальной премии Жара Music Awards
  • Певец Сергей Лазарев на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве.
  • Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина на премии Жара Music Awards исполнила песню Инстаграм
  • Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов (справа) выступают на музыкальной премии Жара Music Awards
  • Певица Юлия Ковальчук и ее муж, певец Алексей Чумаков на музыкальной премии Жара Music Awards
  • Певица Любовь Успенская выступает на музыкальной премии Жара Music Awards
  • Певец Валерий Меладзе (в центре) и группа MBAND выступают на музыкальной премии Жара Music Awards
  • Певцы Валерия и Егор Крид - коллаборация года с песней Часики
  • Певец Дима Билан получил премию Жара Music Awards за лучшую песню - Молния
  • Певица Валерия и певец Александр Панайотов выступают на музыкальной премии Жара Music Awards
  • Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) выступает на музыкальной премии Жара Music Awards
© Sputnik / Максим Блинов
Телеведущая, певица Ольга Бузова выступает на музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве. Ей досталась награда "Ты просто Cosmo".

В Москве состоялась вторая церемония вручения премии "Жара Music Awards - 2019" - кто получил награды и чем звезды удивили публику, смотрите в фотоленте Sputnik.

Звезды российского шоу-бизнеса эпатировали публику как на красной дорожке, так и на сцене. Яркие наряды и красочное шоу - так кратко можно охарактеризовать происходившее. 

Певец Сергей Лазарев на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на "Евровидении"

Больше других по итогам премии радовался Филипп Киркоров, ведь он получил сразу две награды - "Артист года" и "Клип года" ("Цвет настроения синий").

Ольга Бузова удостоилась премии "Ты просто Cosmo". Лучшим певцом признали Сергея Лазарева, который представит Россию на "Евровидении-2019", а лучшей певицей - Светлану Лободу. Лучшей группой стали Artik & Asti, коллаборацией года назвали дуэт Валерии и Егора Крида с композицией "Часики". Лучшая песня - "Молния" Димы Билана, лучшее шоу - "Diva" Ани Лорак, лучший альбом - "Переобулась" Мари Краймбрери. Digital-проект года - Hammali & Navai, прорыв года - Rauf & Faik, хит года - "Мокрые кроссы" Тимы Белорусских, а хип-хоп легендой стал ныне ушедший из жизни рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). Когда огласили победителя этой номинации, зал аплодировал стоя.

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