Яркие наряды и эпатаж: вручена премия "Жара Music Awards - 2019" - фото

В Москве состоялась вторая церемония вручения премии "Жара Music Awards - 2019" - кто получил награды и чем звезды удивили публику, смотрите в фотоленте Sputnik.

Звезды российского шоу-бизнеса эпатировали публику как на красной дорожке, так и на сцене. Яркие наряды и красочное шоу - так кратко можно охарактеризовать происходившее.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на "Евровидении"

Больше других по итогам премии радовался Филипп Киркоров, ведь он получил сразу две награды - "Артист года" и "Клип года" ("Цвет настроения синий").

Ольга Бузова удостоилась премии "Ты просто Cosmo". Лучшим певцом признали Сергея Лазарева, который представит Россию на "Евровидении-2019", а лучшей певицей - Светлану Лободу. Лучшей группой стали Artik & Asti, коллаборацией года назвали дуэт Валерии и Егора Крида с композицией "Часики". Лучшая песня - "Молния" Димы Билана, лучшее шоу - "Diva" Ани Лорак, лучший альбом - "Переобулась" Мари Краймбрери. Digital-проект года - Hammali & Navai, прорыв года - Rauf & Faik, хит года - "Мокрые кроссы" Тимы Белорусских, а хип-хоп легендой стал ныне ушедший из жизни рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). Когда огласили победителя этой номинации, зал аплодировал стоя.

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