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Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото

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  • Закат на испанском острове Гастелугаче
  • Мост у водопада Multnomah Falls в США
  • Мост Марии Магдалины в Борго-а-Моццано, Италия
  • Японский крытый мост во вьетнамском городе Хойан
  • Бетонный арочный железнодорожный Гленфиннан в Шотландии
  • Мост в ущелье Арез, Швейцария
  • Грифоны Банковского моста в Санкт-Петербурге
  • Мост на горе Хуашань в Китае
  • Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
  • Мост у церкви Лас-Лахас в Колумбии
  • Двухэтажный растительный мост в Индии
  • Мост Бастай в Германии
  • Лунный мост в парке Dahu в Тайбэе
  • Мост Shaharah в Йемене
  • Мост у водопада Лотефосс в Норвегии
Закат на испанском острове Гастелугаче.

В разных странах достопримечательностями являются не только природные ландшафты и старинные здания, но и поражающие своей красотой и изяществом древние мосты. 

CC BY-SA 3.0 / Bashkatov Vіtalіy
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В фотоленте мы собрали подборку самых потрясающих сооружений, которые своим видом не только дают разыграться воображению, но и находятся в сказочных местах, которые будто перенесены в наш мир прямо из воображения писателя.

Эти мосты возведены во Вьетнаме, России, Китае, Италии, Германии, США, Йемене и еще ряде стран. Смотрите фото и выбирайте, куда хотите отправиться в первую очередь.

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