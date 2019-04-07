Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото

В разных странах достопримечательностями являются не только природные ландшафты и старинные здания, но и поражающие своей красотой и изяществом древние мосты. CC BY-SA 3.0 / Bashkatov Vіtalіy Просто захватывает дух: невероятные виды национальных парков России 15

В фотоленте мы собрали подборку самых потрясающих сооружений, которые своим видом не только дают разыграться воображению, но и находятся в сказочных местах, которые будто перенесены в наш мир прямо из воображения писателя.

Эти мосты возведены во Вьетнаме, России, Китае, Италии, Германии, США, Йемене и еще ряде стран. Смотрите фото и выбирайте, куда хотите отправиться в первую очередь.

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