Давайте вспомним 7 апреля 2009 года в Кишиневе

Ровно десять лет назад в Кишиневе прошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены здания резиденции президента и парламента Молдовы.

Причиной беспорядков стали состоявшиеся 5 апреля 2009 года выборы в парламент. Победу одержала Партия коммунистов, получив 60 мандатов из 101. Оппозиция, недовольная итогами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, организовала акции протеста, которые 7 апреля переросли в беспорядки. Под лозунгами присоединения к Румынии были разгромлены парламент и резиденция президента, пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских.

Здание резиденции президента: что оставила после себя "революция 7 апреля" - фото>>>

До сих пор некоторые политики считают, что 7 апреля 2009 года состоялась революция, но в обществе популярно мнение, что произошла попытка госпереворота.

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