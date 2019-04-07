01:16 07 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Давайте вспомним 7 апреля 2009 года в Кишиневе

Получить короткую ссылку
Тема:
7 апреля 2009 года: итоги молдавского "десятилетия" (3)
86010

Новости

Все новости
Все новости
  • Парламент жгут...
  • Костры пылали и у президентуры.
  • Наиболее активные индивидуумы надели и весь день так и не снимали маски.
  • А против оголтелой толпы власть выставила... курсантов.
  • Те, кто поодаль, выглядели растерянно.
  • Пьяный - всегда смелый. Даже перед стеной щитов.
  • Дорогие стекла разлетались вдребезги от булыжников городской мостовой.
  • Кое-кто из клира был на стороне протестующих. Заблуждаться может всякий...
  • Народное творчество - флаг Молдовы и флаг ЕС с дыркой, как в годы оны выглядел флаг Румынии на демонстрациях.
  • Есть у революции начало...
© Sputnik / Игорь Взоров
Парламент жгут...

Ровно десять лет назад в Кишиневе прошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены здания резиденции президента и парламента Молдовы.

Причиной беспорядков стали состоявшиеся 5 апреля 2009 года выборы в парламент. Победу одержала Партия коммунистов, получив 60 мандатов из 101. Оппозиция, недовольная итогами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, организовала акции протеста, которые 7 апреля переросли в беспорядки. Под лозунгами присоединения к Румынии были разгромлены парламент и резиденция президента, пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских.

Здание резиденции президента: что оставила после себя "революция 7 апреля" - фото>>>

До сих пор некоторые политики считают, что 7 апреля 2009 года состоялась революция, но в обществе популярно мнение, что произошла попытка госпереворота.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
7 апреля 2009 года: итоги молдавского "десятилетия" (3)

По теме

Додон: события 7 апреля 2009 года – попытка госпереворота
Воронин рассказал всю правду о беспорядках 7 апреля 2009 года в Молдове
Что произошло 7 апреля 2009 года
Теги:
резиденция президента, погром, протесты, парламент, беспорядки 7 апреля 2009 года, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
Малыши в зоопарке Кишинева: верблюжонок, сурикаты, ослики - фото
Закалка с детства: Малышей от 6 лет тренируют кунг-фу в китайском Шаолине
Шаолинь, легенда и реальность: малолетние послушники осваивают азы кунг-фу
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться