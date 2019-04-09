Чарующий танец цвета и света: фантасмагория в небе над Мурманской областью

Совершенно неправы те, кто считает, что северное сияние бывает только в сильные морозы, как живописное дополнение к ледово-снежному пейзажу.

А всего-то и нужно, чтобы была безоблачная ночь, каких все больше в межсезонье, и чтобы точка наблюдения располагалась как можно севернее.

И тогда взору открывается то, что лишает дара речи. Место остается лишь для восторженных восклицаний!

В России наилучшие "сцены" для полярных световых шоу - север Якутии, Ямал и, конечно же, Кольский полуостров в Мурманской области.

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