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Салон детской книги в Кишиневе удивляет посетителей - фото

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  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
  • Международная книжная ярмарка для детей
© Sputnik / Miroslav Rotari
На международной выставке книг для детей и молодежи представлены произведения и книгоиздательства из восьми стран - Молдовы, Румынии, Китая, Франции, Германии, Польши, Турции и Украины.

Открытие салона детской книги прошло при полном аншлаге: смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Ежегодно салон детской книги, организованный при содействии министерства образования, культуры и исследований дарит детям, пришедшим на выставку, по экземпляру одного из произведений. В этом году книгой-сюрпризом стала работа молдавской писательницы Клаудии Партоле "Кот и его семь жизней".

На международной выставке книг для детей и молодежи представлены произведения и книгоиздательства из восьми стран - Молдовы, Румынии, Китая, Франции, Германии, Польши, Турции и Украины. 

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Теги:
фото, салон, Кишинев
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