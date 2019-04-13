В Молдове успешно прошел ежегодный "Тотальный диктант"

В Кишиневе желающие принять участие в этой масштабной образовательной акции могли проверить уровень своего знания русского языка на нескольких площадках — в ряде университетов столицы, а также в помещении Российского центра науки и культуры.

Участники диктанта собрались и в других городах — в Бельцах, Вулканештах, Комрате, Чадыр-Лунге, Тирасполе, Бендерах, Григориополе, Дубоссарах и в Рыбнице.

Аудитория диктанта — это и школьники, и студенты, и взрослые люди, представители самых разных профессий. Художественное произведение, ставшее материалом для диктанта, участникам образовательного марафона читали профессиональные преподаватели и актеры, мастера художественной речи.

Автором текста для диктанта в 2019 году стал российский писатель и литературный критик Павел Басинский.

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