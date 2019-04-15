Темперамент и страсть: Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам - фото

На танцевальном паркете малого зала Государственного Кремлевского дворца за победу в рамках Чемпионата Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканским танцам состязалось 48 пар из двадцати двух государств.
В Кремле аплодировали танцорам под гимн Молдовы>>>
Напряженнейшая борьба проходила в ритмах самбы, румбы, пасодобля и ча-ча-ча.
Sputnik выступил международным информационным партнером Чемпионата.
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