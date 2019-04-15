Темперамент и страсть: Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам - фото

В московском Кремле прошел Чемпионат Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканским танцам 2019 года. Международное жюри признало лучшими танцорами континента пару, выступавшую под молдавским флагом – Дорина Фрикатану и Марину Сергееву.

На танцевальном паркете малого зала Государственного Кремлевского дворца за победу в рамках Чемпионата Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканским танцам состязалось 48 пар из двадцати двух государств.

В Кремле аплодировали танцорам под гимн Молдовы>>>

Напряженнейшая борьба проходила в ритмах самбы, румбы, пасодобля и ча-ча-ча.

Sputnik выступил международным информационным партнером Чемпионата.

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