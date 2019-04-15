Лолита рассказала в Кишиневе о своей судьбе – фото

Это выступление было волнующим не только для публики, но и для самой артистки, которая приехала в Молдову с концертом после 12-летнего перерыва. К слову, выступление в Кишиневе стало первым после большого юбилейного шоу в Москве.
Отличная режиссура, сочетание давно полюбившихся слушателям песен и композиций, которые вошли в последний альбом Лолиты, умение "дирижировать" зрительным залом, заставлять публику хохотать, а уже через минуту, молча слушать, затаив дыхание - все это элементы той постановки, которую артистка привезла в молдавскую столицу.
Юмор сопровождал все выступление Лолиты. А неожиданная зарядка и вопрос о самых популярных танцевальных движениях в Молдове, кажется, застали зрителей врасплох.
Она не играла, она прожила всю эту пьесу как страницу судьбы.
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