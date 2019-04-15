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Лолита рассказала в Кишиневе о своей судьбе – фото

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  • Лолита приехала с сольным концертом в Молдову впервые за 12 лет
  • Весь концерт Лолита вела диалог с публикой
  • Шоу сопровождали яркие иллюстрации на экране
  • Часть одной из композиций Лолита исполнила вот так - с прищепкой на носу
  • Свободная и раскрепощенная - так было на протяжении всего концерта
  • Приняв цветы, Лолита не отказывалась сделать со зрителями селфи или дать автограф
  • Очень тепло артистка отзывалась о своих музыкантах
  • Расскажи, как надо любить, чтоб от счастья птицей взлететь...
  • Нет, Лолита не решила сменить профессию, просто ей очень хотелось, чтобы зрители увидели себя на большом экране
  • Этим красным шарфом по очереди завязывали глаза всем музыкантам - вот такой был для них подготовлен тест
  • Можно держать в себе, можно кричать без слов...
  • Как Раневская играла, я бы так же не смогла...
  • Весь коллектив благодарит публику за теплый прием
  • А такие юные зрители, когда дарили цветы, были удостоены особого внимания
© Sputnik / Yana Zaharova
Лолита приехала с сольным концертом в Молдову впервые за 12 лет.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты концертной программы Лолиты Милявской "Судьба", которая была показана в Национальном дворце имени Николая Сулака.

Это выступление было волнующим не только для публики, но и для самой артистки, которая приехала в Молдову с концертом после 12-летнего перерыва. К слову, выступление в Кишиневе стало первым после большого юбилейного шоу в Москве. 

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
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Отличная режиссура, сочетание давно полюбившихся слушателям песен и композиций, которые вошли в последний альбом Лолиты, умение "дирижировать" зрительным залом, заставлять публику хохотать, а уже через минуту, молча слушать, затаив дыхание - все это элементы той постановки, которую артистка привезла в молдавскую столицу.

Юмор сопровождал все выступление Лолиты. А неожиданная зарядка и вопрос о самых популярных танцевальных движениях в Молдове, кажется, застали зрителей врасплох.

Она не играла, она прожила всю эту пьесу как страницу судьбы.

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