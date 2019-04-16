Собор Парижской Богоматери: каким он был - архивные фото

В столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери: в результате обрушился шпиль, серьезные повреждения получила несущая конструкция. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядел собор до возгорания.

Огонь, который возник в соборе Парижской Богоматери, тушили практически всю ночь, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt Христианские реликвии удалось спасти из горящего Нотр-Дам де Пари

В операции принимали участие около 400 пожарных, как минимум, один из них пострадал.

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Причина пожара пока остается неясной. Часть собора была закрыта лесами. Возможно, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности во время реставрационных работ.

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