Собор Парижской Богоматери: каким он был - архивные фото

Огонь, который возник в соборе Парижской Богоматери, тушили практически всю ночь, остановить пламя удалось только к утру вторника.
В операции принимали участие около 400 пожарных, как минимум, один из них пострадал.
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Причина пожара пока остается неясной. Часть собора была закрыта лесами. Возможно, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности во время реставрационных работ.
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