Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Национальной филармонии прошел концерт открытия Jazz`n Chișinău International Festival.

Главная цель фестиваля - продвижение культуры в Молдове, утверждает Валериу Куля, директор фестиваля, который проходит в нашей стране уже в седьмой раз.

Открытие фестиваля, информационным партнером которого выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik, состоялось вечером 16 апреля. В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в этот вечер выступили два музыкальный коллектива - Dominik Wania Trio из Польши и Paul Heller Quartet из Германии.

Куля назвал их супер инструменталистами.

Программа Jazz`n Chișinău International Festival включает в себя еще два концерта в Национальной филармонии - 17 и 18 апреля. Кроме того, будут организованы выступления в Сороках, Тирасполе и Тараклии.

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