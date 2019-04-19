Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото

Фанаты популярного сериала "Игра престолов" наконец дождались старта последнего, восьмого, сезона и с находятся в предвкушении следующего эпизода. Но пока они коротают время, все могут посмотреть прекрасные места на планете, где снимали легендарную картину.

От живописных садов и замков Хорватии до ледяных просторов Исландии...

Создатели "Игры престолов" исколесили весь мир в поисках подходящих планов для съемок мира "Песни Льда и Пламени". Читатели Sputnik могут отправиться по их следам.

В Якутии обнаружили стену как в "Игре престолов">>>

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. У сериала множество наград, в том числе статуэтка главной телевизионной премии США "Эмми".

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