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Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото

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CC0 / Pixabay
Старый город Дубровника.

Фанаты популярного сериала "Игра престолов" наконец дождались старта последнего, восьмого, сезона и с находятся в предвкушении следующего эпизода. Но пока они коротают время, все могут посмотреть прекрасные места на планете, где снимали легендарную картину.

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© Photo: Fangirl Quest
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Создатели "Игры престолов" исколесили весь мир в поисках подходящих планов для съемок мира "Песни Льда и Пламени". Читатели Sputnik могут отправиться по их следам.

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"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. У сериала множество наград, в том числе статуэтка главной телевизионной премии США "Эмми".

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Теги:
кино, Игра престолов
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