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Роспись пасхальных яиц: мастер-класс в редакции Sputnik

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (67)
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  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
  • Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
Хранитель молдавских традиций, мастер искусств Лидия Чобан.

Хранитель молдавских традиций, мастер искусств Лидия Чобан показала читателям Sputnik, как превратить пасхальные яйца в настоящий шедевр.

Роспись пасхальных яиц воском, да еще и с использованием натуральных красителей - это отличная альтернатива для тех, кто избегает химического окрашивания яиц.

Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пасха 2019 в Молдове: как изготовить натуральные красители для яиц

Мастер-класс, который в редакции Sputnik провела хранитель молдавских традиций, мастер искусств Лидия Чобан понравится всем, кто готовится к Пасхе и не знает, как оригинально украсить яйца.

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Многие знают, как красить яйца с помощью луковой шелухи или свеклы. Все эти способы довольно просты и известны. Чтобы подойти к раскраске пасхальных яиц творчески, предлагаем выполнить узоры с помощью воска.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (67)

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Теги:
яйца, Пасха
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Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
Роспись пасхальных яиц: мастер-класс в редакции Sputnik
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