Роспись пасхальных яиц: мастер-класс в редакции Sputnik

Роспись пасхальных яиц воском, да еще и с использованием натуральных красителей - это отличная альтернатива для тех, кто избегает химического окрашивания яиц.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пасха 2019 в Молдове: как изготовить натуральные красители для яиц

Мастер-класс, который в редакции Sputnik провела хранитель молдавских традиций, мастер искусств Лидия Чобан понравится всем, кто готовится к Пасхе и не знает, как оригинально украсить яйца.

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Многие знают, как красить яйца с помощью луковой шелухи или свеклы. Все эти способы довольно просты и известны. Чтобы подойти к раскраске пасхальных яиц творчески, предлагаем выполнить узоры с помощью воска.

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