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Пес может подождать хозяина у входа: первые собачьи боксы в России - фото

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  • Рядом с центральным входом на рынок стоят три будки
  • Небольшие будки похожи на опрятные версии домиков для дворовых собак
  • Дверцы домиков сделаны из прозрачного пластика, а вместо ручек – кодовые замки
  • Хозяева питомцев самостоятельно придумывают одноразовые пароли. Если вдруг пароль забыли - у администрации рынка есть ключи
  • Идея проекта принадлежит администрации Даниловского рынка
  • Администрация хотела сделать что-то такое, что позволит посетителям оставлять собак на улице, если нет возможности или желания вести их с собой внутрь
  • До использования дог-паркинга необходимо обязательно прочитать пошаговую инструкцию, написанную на боксах. Самое важное, что паркинг подходит только для собак, приученных ждать, и тех, у кого есть подвеска с именем и номером телефона хозяина
© Sputnik / Vitaly Belousov
Рядом с центральным входом на рынок стоят три будки

Услуга носит иностранное название дог-паркинг, но это скорее похоже на модерновые будки для содержания питомцев на время отсутствия владельцев.

Так или иначе, как его не называй, дело это полезное. Впервые в России новинка была внедрена на московском Даниловском рынке. На его территорию пускают с любыми собаками. Только вот, псам большого и среднего размеров необходимо обязательно надевать намордники.

Теперь появился дополнительный выбор - пристроить четвероногого друга у входа. Надо лишь твердо знать, что он стойко переносит временную разлуку. Ну и, на всякий случай, оставить номер своего мобильного телефона.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит паркинг для четвероногих любимцев.

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