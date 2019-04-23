Пес может подождать хозяина у входа: первые собачьи боксы в России - фото

Услуга носит иностранное название дог-паркинг, но это скорее похоже на модерновые будки для содержания питомцев на время отсутствия владельцев.

Так или иначе, как его не называй, дело это полезное. Впервые в России новинка была внедрена на московском Даниловском рынке. На его территорию пускают с любыми собаками. Только вот, псам большого и среднего размеров необходимо обязательно надевать намордники.

Теперь появился дополнительный выбор - пристроить четвероногого друга у входа. Надо лишь твердо знать, что он стойко переносит временную разлуку. Ну и, на всякий случай, оставить номер своего мобильного телефона.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит паркинг для четвероногих любимцев.

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