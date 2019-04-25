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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: как это было - фото

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© Sputnik / Vladimir Melnikov
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на площадке перед главным входом одного из корпусов ДВФУ на острове Русский. 25 апреля 2019.

Северокорейский лидер прибыл во Владивосток на личном бронепоезде: это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.

Во Владивостоке завершился первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа главы государств беседовали тет-а-тет.

По словам Путина, разговор с руководителем КНДР получился "обстоятельным." Так, были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также обстановка на Корейском полуострове.

"У нас состоялся очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим взаимный интерес, и надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же полезном и конструктивном плане", — отметил, в свою очередь, Ким Чен Ын.

Встреча прошла в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
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Это первый визит Ким Чен Ына в Россию. Во Владивостоке он пробудет до вечера 26 апреля.

Встреча проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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Владимир Путин посещал Северную Корею 19 лет назад, это был первый в истории отношений России и КНДР визит на высшем уровне. В 2001-м Ким Чен Ир приезжал в Москву, а через год саммит Москва — Пхеньян состоялся во Владивостоке.
В 2011 году Ким Чен Ир встречался с Дмитрием Медведевым в Улан-Удэ.

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Теги:
Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР
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