Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: как это было - фото

Северокорейский лидер прибыл во Владивосток на личном бронепоезде: это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.

Во Владивостоке завершился первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа главы государств беседовали тет-а-тет.

По словам Путина, разговор с руководителем КНДР получился "обстоятельным." Так, были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также обстановка на Корейском полуострове.

"У нас состоялся очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим взаимный интерес, и надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же полезном и конструктивном плане", — отметил, в свою очередь, Ким Чен Ын.

Встреча прошла в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy Встреча с Ким Чен Ыном завершилась: Путин раскрыл детали

Это первый визит Ким Чен Ына в Россию. Во Владивостоке он пробудет до вечера 26 апреля.

Встреча проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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Владимир Путин посещал Северную Корею 19 лет назад, это был первый в истории отношений России и КНДР визит на высшем уровне. В 2001-м Ким Чен Ир приезжал в Москву, а через год саммит Москва — Пхеньян состоялся во Владивостоке.

В 2011 году Ким Чен Ир встречался с Дмитрием Медведевым в Улан-Удэ.

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