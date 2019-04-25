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Анна Одобеску и участники "Евровидения-2019" из десяти стран спели в Москве

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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (63)
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© Sputnik / Владимир Астапкович
Представительница Молдовы на "Евровидении-2019" Анна Одобеску в концертном зале "Вегас Сити Холл" в Москве.

Участники "Евровидения-2019" из 11 стран выступили в российской столице в рамках гала-концерта - смотрите фотоленту Sputnik.

Традиционная российская pre-party и большой гала-концерт международного песенного конкурса "Евровидение-2019" прошли 24 апреля в концертном зале Vegas City Hall. 

Eurovision Song Contest 2019
© Photo: Facebook / Expo TeL Aviv - אקספו תל אביב
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Девятая московская вечеринка стала самой масштабной за всю историю российских pre-party и побила сразу несколько собственных рекордов.

В этот вечер свои песни представили конкурсанты из 11 стран, в том числе Молдовы, Белоруссии, Великобритании, Черногории, Испании и Исландии, которые, к слову, уже не в первый раз выступают в Москве. А вот конкурсанты "Евровидения-2019" из Чехии, Хорватии, Сербии, Дании и Австрии в этом году впервые выступили перед российской публикой.

Еще один рекорд - количество зрителей, ведь выступление проходило на площадке, вмещающей 1,7 тысячи человек.

Представительница Молдовы на конкурсе Анна Одобеску презентовала московской публике песню Stay дважды - 22 и 24 апреля.

Для поклонников "Евровидения" из нашей страны, конечно, самым главным станет второй полуфинал, где Одобеску выступит под третьим номером. Более того, в этот же день предстоит впервые выйти на сцену Тель-Авива и конкурсантам из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву - 13 порядковый номер). 

Певец Сергей Лазарев на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на "Евровидении"

Второй полуфинал песенного конкурса пройдет в Тель-Авиве 16 мая. Полный список стран, которые примут участие в этот соревновательный день выглядит так: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

За путевки в финал из первого полуфинала (14 мая) поборются исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (63)

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