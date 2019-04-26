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Авария на Чернобыльской АЭС: первые часы после катастрофы

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  • Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии.
  • Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
  • Военнослужащие ведут работы по оборудованию вертолетной площадки во время ликвидации последствий чернобыльской катастрофы
  • Специалисты-атомщики направляются на Чернобыльскую атомную электростанцию для ликвидации последствий аварии
  • Разлом стены аварийного 4-го энергоблока на Чернобыльской АЭС.
  • Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции.
  • Связистки в районе четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, где 26 апреля 1986 года произошла авария. Слева направо: Е. Антонюк, Г. Козлова, И. Балашова, Т. Сергиенко, Л. Бердикова.
  • Дезактивация Чернобыльской атомной электростанции, где 26 апреля 1986 года произошла авария.
  • Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте.
  • Руководитель полетов майор А. Бабич.
  • Химики-дозиметристы на территории ЧАЭС во время ликвидации последствий аварии.
  • Работа на территории ЧАЭС после аварии.
  • Пенсионерка совхоза Майдановский Мария Остринская с принятыми ею в ее доме эвакуированными из села Машев Чернобыльского района
  • Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы
  • Группа капитана В. Боброва, которая проводила радиационную разведку в городе Припяти.
  • Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора.
  • Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской атомной электростанции, направляются на объект
© Sputnik / Igor Kostin
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии.

Катастрофа, произошедшая в 1986 году на Чернобыльской АЭС, стала одним из самых тяжелых инцидентов в истории атомной энергетики. Смотрите в фотоленте Sputnik, какими были первые часы после катастрофы.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, - это крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Алексей Вовк
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Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.

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Теги:
жертвы, авария, Чернобыль
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