Авария на Чернобыльской АЭС: первые часы после катастрофы

Катастрофа, произошедшая в 1986 году на Чернобыльской АЭС, стала одним из самых тяжелых инцидентов в истории атомной энергетики. Смотрите в фотоленте Sputnik, какими были первые часы после катастрофы.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, - это крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.

© Sputnik / Алексей Вовк Годовщина Чернобыля - больно смотреть и страшно вспоминать

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Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.

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