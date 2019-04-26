Авария на Чернобыльской АЭС: первые часы после катастрофы

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, - это крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.
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Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.
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