Замечательная Элина Быстрицкая: какой она была в жизни и кино

В Москве на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР, звезда театра и кино Элина Быстрицкая: смотрите в фотоленте Sputnik, какой была в жизни и кино замечательная актриса.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, после чего поступила в труппу Вильнюсского русского драматического театра. Затем служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а с 1958 года стала актрисой Малого театра.

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