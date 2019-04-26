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В Кишиневе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - фото

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  • Ликвидаторы аварии на ЧАЭС возложили цветы к подножию памятника Штефану чел Маре.
  • Красные цветы - как символ победы жизни над любыми невзгодами и испытаниями, подобными аварии на ЧАЭС.
  • Молдавские ликвидаторы аварии на ЧАЭС постоянно помнят тех товарищей, которых уже нет рядом.
  • Воспоминания очень часто возвращают молдавских ликвидаторов аварии на ЧАЭС в весну 1986-го, когда они один на один вышли на борьбу с радиацией.
  • Торжественным маршем в сопровождении роты почетного караула и карабинеров чернобыльцы прошли по центральному проспекту Кишинева.
  • Флаги родной страны и награды на груди - молдавские ликвидаторы аварии на ЧАЭС с честью справились с поручением, которое дала им родина 33 года назад.
  • Все дальше от них роковой для страны 1986 год, а воспоминания о тех событиях бередят душу.
  • Живые цветы несли чернобыльцы к памятнику тем, кто ценой своего здоровья встал на ликвидацию последствий катастрофы.
  • Под знаменами председателя Союза Чернобыль-Молдова ликвидаторы аварии на ЧАЭС проследовали к памятнику, расположенному на Ботанике.
  • В ликвидации аварии на ЧАЭС принимали более трех тысяч жителей Молдовы.
  • В Кишиневе прошел Марш памяти в честь жертв чернобыльской катастрофы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС возложили цветы к подножию памятника Штефану чел Маре.

Прошло 33 года со дня самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества - в столице Молдовы прошел марш памяти в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Авария на Чернобыльской АЭС стала испытанием для некогда огромной страны - Советского Союза. Тысячи граждан СССР были брошены на борьбу с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. От Молдовы в зону катастрофы поехали свыше трех тысяч человек.

Первый удар среди ликвидаторов чернобыльской аварии приняли на себя военнослужащие, которые оказались там по приказу командования, поделился воспоминаниями заместитель председателя Союза Чернобыль Молдовы Андрей Виколаш. 

В Кишиневе прошел марш памяти в честь тех, кто, рискуя своим здоровьем, отправился на ликвидацию последствий техногенной катастрофы. Цветы и задумчивые лица, фотографии товарищей, которых уже нет рядом, и воспоминания о том, как пришлось спасать страну от радиации. 

В составе роты почетного караула и карабинеров "чернобыльцы" проследовали по центральным улицам столицы маршем к памятнику ликвидаторам аварии на ЧАЭС, чтобы поклониться и сказать спасибо тем, кто был рядом в одну из самых трудных минут в жизни.

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Теги:
память, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, авария на Чернобыльской АЭС, Чернобыль
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