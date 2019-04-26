В Кишиневе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - фото

Прошло 33 года со дня самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества - в столице Молдовы прошел марш памяти в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Авария на Чернобыльской АЭС стала испытанием для некогда огромной страны - Советского Союза. Тысячи граждан СССР были брошены на борьбу с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. От Молдовы в зону катастрофы поехали свыше трех тысяч человек.

Первый удар среди ликвидаторов чернобыльской аварии приняли на себя военнослужащие, которые оказались там по приказу командования, поделился воспоминаниями заместитель председателя Союза Чернобыль Молдовы Андрей Виколаш.

В Кишиневе прошел марш памяти в честь тех, кто, рискуя своим здоровьем, отправился на ликвидацию последствий техногенной катастрофы. Цветы и задумчивые лица, фотографии товарищей, которых уже нет рядом, и воспоминания о том, как пришлось спасать страну от радиации.

В составе роты почетного караула и карабинеров "чернобыльцы" проследовали по центральным улицам столицы маршем к памятнику ликвидаторам аварии на ЧАЭС, чтобы поклониться и сказать спасибо тем, кто был рядом в одну из самых трудных минут в жизни.

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