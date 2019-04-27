Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - фотолента

После нескольких часов томительного ожидания паломники встретили святыню ликованием - Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Желающих оказаться внутри главного христианского храма было так много, что местные власти пускали внутрь по специальным пропускам лишь официальные делегации.

Тишина храмов и обителей, из которых приехали паломники, разительно контрастирует с атмосферой многоязычного и разноликого Иерусалима.

К заходу солнца город пустеет: христиане в это время на службе в храме Гроба Господня, местные жители дома — ужинают за семейным столом, и только израильская полиция несет службу на улицах.

К ночи Старый город полностью изолирован от внешнего мира. В этот момент к Яффским воротам стекаются те, кто стремится пережить чудо дважды: увидеть схождение Благодатного огня, но сначала оказаться в храме Гроба Господня в Великую субботу.

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