Благодатный огонь в Кишиневе: яркие моменты церемонии встречи

Святыня прибыла в Молдову из Иерусалима в семнадцатый раз, при неизменном стечении множества православных, желающих быть причастными к таинству.

Благодатный огонь снизошел в субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, где патриарх Иерусалимский Феофил III передал его пилигримам и официальным делегациям, в том числе молдавским священносужителям во главе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром.

Святыню доставили на самолете в Международный аэропорт Кишинева. Оттуда, в сопровождении спецмашин и патрульных полицейских на мотоциклах, огонь прибыл в столичный Кафедральный собор, откуда он разойдется по всем церквям страны.

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