Представлен железнодорожный вагон будущего: в нем уютно, как дома - фото

Новый купейный вагон с душем, холодильником и микроволновкой скоро может стать доступным для пассажиров.

Проехать в поезде с комфортом любят многие, правда, не всем удается, учитывая изношенность подвижного состава молдавских железных дорог.

Однако многие пассажиры, боящиеся летать самолетами и предпочитающие вояж по стук колес, мечтают, чтобы в вагоне было уютно, почти как дома.

Вскоре это может стать реальностью - холдинг РЖД показал купейный вагон будущего. Здесь есть все, чтобы сделать поездку максимально удобной для пассажиров - душевые кабины, сейфы, кухонная зона, где можно разогреть еду, автоматы со сладкой водой и снэками, и многое другое.

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