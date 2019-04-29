Представлен железнодорожный вагон будущего: в нем уютно, как дома - фото

Проехать в поезде с комфортом любят многие, правда, не всем удается, учитывая изношенность подвижного состава молдавских железных дорог.
Однако многие пассажиры, боящиеся летать самолетами и предпочитающие вояж по стук колес, мечтают, чтобы в вагоне было уютно, почти как дома.
Вскоре это может стать реальностью - холдинг РЖД показал купейный вагон будущего. Здесь есть все, чтобы сделать поездку максимально удобной для пассажиров - душевые кабины, сейфы, кухонная зона, где можно разогреть еду, автоматы со сладкой водой и снэками, и многое другое.
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