Граффити - это искусство: фестиваль Street Art объединил десятки художников

В первом Московском фестивале уличных видов искусства Street art приняли участие художники из 20 городов России - смотрите в фотоленте, как это было.

Мероприятие прошло с 24 по 27 апреля на Арт-платформе Культурного центра им. И.М. Астахова и было приурочен ко Дню Победы.

"Фестиваль приурочен к значимому событию - Дню Победы, он приобрел общероссийский характер... Мы создали культурные объекты в большом количестве, потом передадим их институциям Москвы", - рассказал худрук культурного центра Дмитрий Бикбаев.

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Ключевое событие - преображение фасада Арт-платформы, где появилось изображение Героя Советского Союза, летчика Ивана Астахова.

В фестивале приняли участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Смоленска, Челябинска, Рязани, Ростова и других городов.

На Street art также работал образовательный блок, призванный объяснить, что правильные граффити - это искусство.

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