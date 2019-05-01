Первомай шагает по планете: праздничные шествия в России и по всему миру -фото

Смотритите в красочной фотоленте, как Мир отмечал весенний праздник - День труда.

Первомайские демонстрации впервые возникли еще в XIX веке и носили сугубо политический характер, будучи средством борьбы рабочих за права — например, за введение восьмичасового рабочего дня.

Сегодня Первомай утратил свою политическую подоплеку, став днем народных гуляний и массовых увеселительных мероприятий. Тем не менее, во многих странах демонстранты выразили свое недовольство социальной несправедливостью и экономическими проблемами. Так, в Париже митингующие протестовали против роста цен на горючее, в Афинах протестующие выступили против экономической политики правительства.

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