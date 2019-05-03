Где делают селфи москвичи и гости города - фото

Москва — столица России и город контрастов. Это и "третий Рим", и "нерезиновая", и город для избранных.
Точный список достопримечательностей не сможет воспроизвести ни один самый патриотичный москвич или искусствовед. Целой жизни может не хватить, чтобы осмотреть все музеи и памятники старины.
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Существенную роль в экономике московского мегаполиса играет туристический бизнес, связанный с приемом гостей из России и зарубежных стран, а также связанная с этим экономическая активность в сфере обслуживания. Город обладает значительным историко-культурным наследием для формирования туристского продукта, для превращения туризма в базовую отрасль городской экономики.
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