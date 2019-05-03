Где делают селфи москвичи и гости города - фото

В каждом городе с богатой историей есть места, которые как магнит притягивают туристов: смотрите в фотоленте Sputnik, где любят делать селфи жители Москвы и гости российской столицы.

Москва — столица России и город контрастов. Это и "третий Рим", и "нерезиновая", и город для избранных.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin "Человек-космос" Юрий Гагарин: архивные фото 18

Точный список достопримечательностей не сможет воспроизвести ни один самый патриотичный москвич или искусствовед. Целой жизни может не хватить, чтобы осмотреть все музеи и памятники старины.

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Существенную роль в экономике московского мегаполиса играет туристический бизнес, связанный с приемом гостей из России и зарубежных стран, а также связанная с этим экономическая активность в сфере обслуживания. Город обладает значительным историко-культурным наследием для формирования туристского продукта, для превращения туризма в базовую отрасль городской экономики.

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